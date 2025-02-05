Пятерых иностранцев депортируют на родину после рейда донской полиции

Полицейские провели рейд в Азовском районе Ростовской области и Первомайском районе столицы региона и выявили 10 нелегальных мигрантов. Пятерым из них запретили въезд в Россию на пять лет — сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В отношении задержанных составили 11 административных протоколов о нарушении режима пребывания в стране, незаконном трудоустройстве и несоответствии заявленной цели въезда в РФ — фактической.

Троим иностранцам, получившим гражданство России, но не вставшим на воинский учет, представители военного комиссариата вручили повестки.

Дмитрий Ковалевский