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Пятерых иностранцев депортируют на родину после рейда донской полиции

Полицейские провели рейд в Азовском районе Ростовской области и Первомайском районе столицы региона и выявили 10 нелегальных мигрантов. Пятерым из них запретили въезд в Россию на пять лет — сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В отношении задержанных составили 11 административных протоколов о нарушении режима пребывания в стране, незаконном трудоустройстве и несоответствии заявленной цели въезда в РФ — фактической.

Троим иностранцам, получившим гражданство России, но не вставшим на воинский учет, представители военного комиссариата вручили повестки.

Дмитрий Ковалевский

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