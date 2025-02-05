Минтранс проверит танкерный флот после ЧП в Керченском проливе

Министерство транспорта начало проверку российского танкерного флота, охватывающую около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта. Проверки организованы по поручению президента Владимира Путина после недавних крушений танкеров в Керченском проливе, сообщает «Ъ».

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Работу будет проводить Ространснадзор, который оценит соблюдение требований к перевозке нефти и нефтепродуктов. Министерство также планирует проверить нормативную базу, регулирующую транспортировку этих грузов. Проверки должны завершить до начала навигации 2025 года.

15 декабря в Керченском заливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате аварии около 4 тыс. тонн нефтепродуктов попали в Черное море, загрязняя побережья Крыма и Краснодарского края. В регионах был введен режим чрезвычайной ситуации.

Тат Гаспарян