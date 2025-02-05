Спрос на зимний отдых в Краснодаре вырос на 65%

Объем бронирований туристами гостиниц и отелей в Краснодаре на зиму 2024/2025 по сравнению с прошлой увеличился на 65%. Это самый большой рост, говорится в исследовании платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Заметный рост, как говорят аналитики, показали и другие города Краснодарского края. Бронирование средств размещения в Геленджике увеличилось в 1,5 раза, в Большом Сочи — на 23%. В компании считают, что растущий спрос на отдых зимой на кубанских курортах связан с теплым климатом. Краснодар для путешествий в основном выбирают жители соседних регионов для коротких поездок. Геленджиком туристы интересуются больше в связи с развитием городской инфраструктуры и появлением новых отелей, а Сочи традиционно привлекает как любителей горнолыжного спорта, так и желающих отдохнуть на побережье, считают эксперты.

На уровне со столицей Кубани вырос спрос на отдых в Костроме — на 64% и в Архызе — на 60%. На 43% увеличилось число заказов в Кисловодске, на 44% — в Ярославле. При этом лидерами по количеству бронирований остаются Москва (19% от всех заказов), Санкт-Петербург (9%), Большой Сочи (5%) и Казань (3%).

Татьяна Ручкина