Защита Федотовой просила судью отправить чиновницу под домашний арест

Защита задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой просила судью отправить ее под домашний арест. Об этом пишет ТАСС, корреспондент которого присутствовал на заседании во вторник.

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«Мы просим избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал адвокат.

Федотова заявила, что не намерена скрываться от следствия. Свою вину подсудимая не признала.

Несмотря на это, накануне Ленинский районный суд Ростова арестовал чиновницу на два месяца. По версии следствия, в 2020 году Федотова привлекла необоснованный кредит под 6% годовых при наличии в бюджете необходимых средств. На выплате процентов региональная казна потеряла 1,9 млрд руб.

Дмитрий Ковалевский