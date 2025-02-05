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СКА устроил вечер открытых ворот

для казанского «Ак Барса»

СКА сыграл очередной матч в чемпионате КХЛ из разряда фантастических. Поражение на своем льду от «Ак Барса» со счетом 3:8 надолго останется в памяти болельщиков. Столько шайб дома армейцы еще не пропускали. Да и шесть за период пропускали до этого только два раза — и тогда командой руководил Роман Ротенберг, тренер, которого не перестают обсуждать.

Эпизод матча между командами СКА и «Ак Барс»

Эпизод матча между командами СКА и «Ак Барс»

Фото: ХК СКА

Эпизод матча между командами СКА и «Ак Барс»

Фото: ХК СКА

Все было решено в этой игре в первом периоде. Команда из Казани выиграла его 6:1. Сказать, что на лицах всех, кто следил за матчем, было удивление,— ничего не сказать. Даже игроки «Ак Барса» растерянно улыбались. Артем Галимов, форвард гостей, сделал хет-трик за 20 минут. Причем открыл он счет на 25-й секунде, что уже вызвало подозрение у присутствующих.

Потом игра уже потеряла значение. СКА забросил в каждом из оставшихся двух периодов по шайбе, стараясь загладить позор, но и «Ак Барс» не отстал от него. В итоге на табло после финальной сирены горели 3:8 в пользу соперника. Больше петербургский клуб пропускал в чемпионатах КХЛ только от омского «Авангарда», которому проиграл в феврале 2024-го со счетом 5:9.

Самое интересное было, как объяснит такое поражение главный тренер СКА Роман Ротенберг. Часто наставники в таких случаях просто бросают короткое: «Это позор, обсуждать нечего». Или извиняются перед болельщиками. Или и то, и другое. Но Роман Ротенберг всегда умеет удивить. Он сказал, что вратарь СКА Артемий Плешков получил травму в начале матча. Но подумал, что она — несерьезная. И продолжил играть. А травма все-таки дала о себе знать. И тогда Плешкова заменил в воротах Павел Мойсевич. Он до конца игры пропустил еще пять шайб. Но, по мнению тренера СКА, все решила травма Плешкова.

Впрочем, это не единственная причина поражения СКА. Такого у Романа Ротенберга не бывает. И травмы игроков СКА сказались. И хорошая игра вратаря соперника. И плохая реализация моментов армейцами. И даже то, что они бывают дома, проводят время с семьями между матчами и тренировками, их расслабляет. Роман Ротенберг уже пообещал, что во время плей-офф хоккеисты СКА будут находиться на базе. Впрочем, по окончании предыдущей игры, когда СКА выиграл у «Динамо», но установил антирекорд по пропущенным в КХЛ шайбам (153), тренер армейцев обещал, что его команда больше не пропустит. Не все, что говорит Роман Ротенберг, надо воспринимать всерьез.

Журналисты, для которых общение с главным тренером СКА давно стало своеобразной игрой и возможностью заработать лишний гонорар, ибо ничто не цитируется в таком количестве, как изречения господина Ротенберга, пытались прощупать его на предмет того, не думает ли он, что команда предприняла попытку «сплавить» его. Все-таки некоторые шайбы игроки «Ак Барса» буквально завозили в пустые ворота. Роман Ротенберг ответил, что говорить о «сплаве» после четырех подряд побед СКА в предыдущих матчах несерьезно. Но, может, Роман Борисович и сам порой не понимает, что происходит в его команде. После больших неудач у него находится много причин для оправданий. И все как будто удивляют его самого.

Следующий матч у армейцев — с «Витязем» в Подмосковье на его площадке. Результат, наверное, не имеет решающего значения. СКА может как проиграть, так и выиграть: на его положении в турнирной таблице Западной конференции это сильно не отразится. А вот будет ли команда управляться после такого провала именно Романом Ротенбергом и продолжат ли устраивать такие результаты ее руководителей, которые, помимо нынешнего главного тренера имеются у СКА (недавняя победа над московским «Спартаком», например, была посвящена главе «Газпрома» Алексею Миллеру по случаю его 63-летия),— это и в самом деле интересно.

Кирилл Легков

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