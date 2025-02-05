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В Нижнекамске женщина потеряла более полумиллиона рублей, желая получить посылку

В Нижнекамске 53-летняя женщина потеряла более 500 тыс. руб., желая получить посылку, которая пришла в почтовое отделение. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что для получения ожидаемой ею посылки необходимо продиктовать код из сообщения, которое придет на телефон. Получив сообщение, потерпевшая назвала все данные, тем самым открыв доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг.

После этого женщине поступил звонок от человека, представившегося следователем, который пояснил ей, что она стала жертвой мошенничества и на нее были оформлены кредиты. Потерпевшая, следуя указаниям звонившего, произвела несколько действий и лишилась более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Артём Дергунов

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