В Нижнекамске женщина потеряла более полумиллиона рублей, желая получить посылку

В Нижнекамске 53-летняя женщина потеряла более 500 тыс. руб., желая получить посылку, которая пришла в почтовое отделение. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что для получения ожидаемой ею посылки необходимо продиктовать код из сообщения, которое придет на телефон. Получив сообщение, потерпевшая назвала все данные, тем самым открыв доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг.

После этого женщине поступил звонок от человека, представившегося следователем, который пояснил ей, что она стала жертвой мошенничества и на нее были оформлены кредиты. Потерпевшая, следуя указаниям звонившего, произвела несколько действий и лишилась более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Артём Дергунов