В Канашском и Ибресинском районах Чувашии проведут капитальный ремонт двух школ. Общая стоимость работ составит более 200 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии отремонтируют две школы за 200 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Чувашии отремонтируют две школы за 200 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ремонт пройдет в Малобикшихской школе Канашского района — на него выделено 121,3 млн руб., а также в Климовской школе Ибресинского района — его стоимость составит 79,4 млн руб. Все работы планируется завершить до 1 ноября 2025 года. Заказчиком выступает Минстрой Чувашии.

В 2024 году в Чувашии ввели в эксплуатацию 55 объектов капитального строительства при финансировании в размере 12,7 млрд руб. В их числе — школы в микрорайоне Университет, селах Чурачики Цивильского округа и Янгличи Канашского округа, а также в деревне Бахтигильдино Батыревского округа.

В 2025 году начнется строительство школ в районе «Новый город» в Чебоксарах, в селе Чуварлеи и в поселке Вурнары.

Анар Зейналов