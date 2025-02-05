В Татарстане владельцам маломерных судов ввели ограничение скорости

В Татарстане владельцам маломерных судов ограничили скорость. Введенные ограничения не касаются водного транспорта, используемого госорганами и организациями, а также судов на воздушной подушке. Об этом говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане владельцам маломерных судов ввели ограничение на скорость

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ В Татарстане владельцам маломерных судов ввели ограничение на скорость

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Маломерным судам необходимо соблюдать ограничение скорости до 10 км/ч в пределах 50 метров от границ портов, пристаней, пляжей и других мест массового отдыха. В населенных пунктах в радиусе 50 метров от берега скорость должна составлять не более 15 км/ч, а на акватории водных объектов, которые признаны памятниками природы регионального значения, — не выше 5 км/ч. При движении на акватории водных объектов в радиусе 50 метров от моста и при прохождении под ним скорость должна составлять не более 10 км/ч.

В документе также указаны сроки навигации для маломерных судов — с 25 апреля по 1 ноября.

Артём Дергунов