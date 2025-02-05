Ростовские спасатели ликвидировали 86 поваленных деревьев

За минувшие сутки спасатели ликвидировали 86 поваленных деревьев в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Октябрьском районе убраны 49 стволов, в Советском – 46, Ворошиловском – 42. Ранее ростовская администрация информировала о том, что снегопад 4 февраля повалил за сутки 169 деревьев.

Ухудшение погоды накануне привело к обрывам линий электропередачи в некоторых муниципалитетах. Движение на дорогах оказалось затруднено, а часть железнодорожных рейсов — задержана.

Дмитрий Ковалевский