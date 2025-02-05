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На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, загоревшийся после атаки БПЛА

Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов после ночной атаки БПЛА в Каневском районе Краснодарском крае ликвидировали, сообщает оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской полностью ликвидировано в 8:11»,— говорится в сообщении.

Около трех часов ночи 5 февраля на Кубани военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов.

После падения обломков беспилотника произошел пожар. Ему присвоили второй ранг сложности. К тушению огня были привлечены 55 человек и 19 единиц техники.

Тат Гаспарян

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