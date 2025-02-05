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Татарстан и Чувашия вошли в топ-10 регионов по числу ЗОЖ-активистов

Татарстан и Чувашия вошли в десятку российских регионов, где жители чаще всего следят за своим здоровьем и придерживаются здорового образа жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Татарстан и Чувашия вошли в топ-10 регионов по числу ЗОЖ-активистов

Татарстан и Чувашия вошли в топ-10 регионов по числу ЗОЖ-активистов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Татарстан и Чувашия вошли в топ-10 регионов по числу ЗОЖ-активистов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, по итогам 2024 года здоровый образ жизни ведут 9,7% россиян в возрасте от 15 лет и старше. В группу «зожников» входят те, кто не курит, ограничивает потребление соли и алкоголя, регулярно ест овощи и фрукты, а также занимается спортом ежедневно.

Вместе с Татарстаном и Чувашией в список лидеров вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Кабардино-Балкария, Тува, Северная Осетия, Ингушетия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Аналитики также отметили, что приверженность здоровому образу жизни чаще встречается среди женщин. Их доля среди «зожников» в 1,7 раза выше, чем у мужчин.

В Татарстане в 2024 году было инвестировано почти 8 млрд руб. в развитие спортивной инфраструктуры.

Анар Зейналов

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