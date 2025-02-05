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Челябинская компания разработала идею космического театра для Китая

Инженеры проектной группы «Урал» из Челябинска разработали эскиз «Комплекса космического театра России». Кластеры сооружений, посвященных космосу, планируют построить на китайском острове Хайнань в городе Вэньчан, сообщает пресс-служба компании.

Организация создала два варианта объекта: наземный и подземный. Первый имеет плавные формы, напоминающие гравитационные маневры космических летательных аппаратов. Подземный вариант соответствует гипотетическим представлениям о возможном расположении первых человеческих поселений на других планетах. Планируется, что актеры космического театра будут парить в воздухе во время представлений с помощью аэродинамических труб. Комплекс, помимо театра, будет включать в музей истории космоса, смотровую площадку, где можно понаблюдать за запуском ракет, зону здравоохранения и долголетия человека, отель и планетарий. Главной задачей проекта является популяризация космической отрасли у взрослых и детей.

Виталина Ярховска

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