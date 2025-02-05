Удмуртия возглавила рейтинг ПФО по вводу жилья на 1 тысячу жителей в 2024 году

Ввод жилья в Удмуртии составил 973,9 кв. м на 1 тыс. жителей в январе-декабре 2024 года. По этому показателю республика заняла 1-е место в ПФО, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По значению регион опережает Татарстан и Пензенскую область — 2-е и 3-е места рейтинга — более чем на 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), республика ввела 1,4 млн кв. м жилья: 540 тыс. пришлись на многоквартирные дома, 861 тыс. — на частные (ИЖС). При этом, как подсчитал «Ъ-Удмуртия», за год показатель почти не изменился и соответствует значению 2023 года — 1,39 млн кв. м.

Для сравнения, Татарстан ввел 3,4 млн кв. м. жилья за указанный период, Пензенская область — 1 млн кв. м.

Напомним, несмотря на общий рост по республике, объемы жилищного строительства в Ижевске сократились на 11,7% за год. Показатель составил 1 млн кв. м.