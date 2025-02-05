В Челябинске задержали маршрутчика за угрозы водителю автобуса

Полицейские Челябинска задержали перевозчика, который из-за дорожного конфликта мешал движению автобуса и угрожал водителю насилием. Им оказался 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Об инциденте стало известно после опубликования в СМИ записи с камеры наблюдения в автобусе. По данным средств массовой информации, маршрутчик был возмущен тем, что на остановке у ТРК «Фиеста» водитель встал перед ним. Судя по записям, сначала местный житель разговаривал с пострадавшим через окно автобуса, после чего последний попытался уехать, но перевозчик, выломав дверь, зашел в кабину и начал угрожать водителю. Как сообщил СМИ сам горожанин, агрессор схватил его за рукав и пытался вытащить на улицу. После этого водитель вынужден был сняться с рейса и обратиться в полицию.

Виталина Ярховска