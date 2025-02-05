Тюменские автоинспекторы обнаружили героин у прохожего с топором

В деревне Патрушева в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали пешехода с топором, подозреваемого в попытке распространения героина, сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Тюменской области Фото: УМВД по Тюменской области

Полицейские заметили человека с признаками опьянения в одежде, которая была облеплена снегом — им оказался 56-летний житель Тюмени. Он не смог объяснить, куда направляется, но на вопросе, есть ли у него наркотики, занервничал и признался, что употребляет и несет их с собой. При досмотре в пакете у него нашли сверток с героином массой более 217 граммов, в нем также лежали складной нож и топор. Задержанный, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков, рассказал полиции, что забрал вещества в тайнике и о планах расфасовать героин для распространения через «закладки» в Тюмени — при обыске у него в квартире были изъяты электронные весы.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, за год количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Тюменской области сократилось на 16,4% по сравнению с 2023 годом и составило 2663 случая, из них 1998 связаны с незаконным сбытом. Изъят 241 кг наркотических средств.

Ирина Пичурина