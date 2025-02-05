В Севастополе простились с офицером, погибшим в зоне СВО

Во вторник, 4 февраля, в Севастополе простились с лейтенантом Андреем Тарасовым, заместителем командира роты, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Андрей Тарасов родился в Краснодарском крае и служил в Севастополе в 810-й бригаде морской пехоты. После службы по призыву он продолжил службу в Черноморском флоте. Позже работал на Курской АЭС, но с началом специальной военной операции решил вновь посвятить себя службе. В 2023 году Андрей Тарасов добровольно присоединился к рядам вооруженных сил и был направлен в зону боевых действий.

«Андрей Тарасов воевал профессионально, отважно и самоотверженно, принимал самостоятельные решения и выполнял самые сложные задачи. В порядке продвижения по службе ему было присвоено офицерское звание. Он геройски погиб в бою на Донецком направлении»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян