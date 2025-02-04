У Большого Утриша обследовали 4,5 тысячи «квадратов» дна моря

В районе прибрежного комплекса «Анапское взморье» и заказника «Большой Утриш» на удалении до 200 метров от берега обследовали дно на площади 4,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края

Работы провели сотрудники управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края и организации «Другое измерение». Погружения прошли 2 февраля. На исследуемых участках загрязнений нефтепродуктами морского дна и акватории Черного моря не выявили.

Власти отметили, что такие обследования проводят регулярно на разных участках прибрежной акватории. Водолазы выполняют погружения, когда позволяет погода. Дно также осматривают с помощью подводных дронов.

Татьяна Ручкина