У Большого Утриша обследовали 4,5 тысячи «квадратов» дна моря
В районе прибрежного комплекса «Анапское взморье» и заказника «Большой Утриш» на удалении до 200 метров от берега обследовали дно на площади 4,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края
Работы провели сотрудники управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края и организации «Другое измерение». Погружения прошли 2 февраля. На исследуемых участках загрязнений нефтепродуктами морского дна и акватории Черного моря не выявили.
Власти отметили, что такие обследования проводят регулярно на разных участках прибрежной акватории. Водолазы выполняют погружения, когда позволяет погода. Дно также осматривают с помощью подводных дронов.