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Алкогольный «лимонад» изъяли из направлявшегося в Ростовскую область грузовика

Полицейские в Краснодарском крае изъяли почти 19 тыс. литров незарегистрированного пива в грузовике, направлявшимся из Ставрополья в Ростовскую область. Пенный напиток хранился в 30-литровых емкостях с маркировкой лимонада — сообщает кубанское МВД.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В автомобиле с полуприцепом Volvo 46-летний фигурант перевозил 600 таких бутылей. При этом, данные о контрафактном товаре не были внесены в единую государственную систему учета оборота алкогольной продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя составили административный протокол о нарушении правил продажи спиртосодержащей продукции. Ему грозит штраф в размере до 300 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский

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