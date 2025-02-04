В Сочи планируют отремонтировать 62 многоквартирных дома за 722 млн рублей

В 2025 году в Сочи планируют отремонтировать 62 многоквартирных дома по региональной программе. Как сообщает пресс-служба администрации города, на работы выделили более 722 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Больше всего домов отремонтируют в Центральном районе Сочи — 39. В Лазаревском районе проведут работы в 10 многоэтажках, в Хостинском — в 13. По словам мэра Андрея Прошунина, в общей сложности подрядчикам нужно будет выполнить более 200 видов работ. В том числе в семи МКД планируют заменить лифты, в 26 многоэтажках — обновить крыши, в 13 — провести фасадные работы. Также капитально отремонтируют инженерные системы электро- и теплоснабжения, сети водопровода и канализации.

Сейчас готовят проекты работ. В мэрии уточнили, что к стадии физической реализации подрядчики планируют перейти в марте.

Татьяна Ручкина