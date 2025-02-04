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Интерлизинг возобновляет работу по субсидии от Минпромторга

Интерлизинг предлагает своим клиентам приобрести колесную технику со скидкой от 10 до 35% по субсидии от Минпромторга.

Клиенты компании могут использовать льготу для компенсации части авансового платежа при покупке колесного транспорта российского производства: КАМАЗ, ВОЛГАБАС, Москвич, ТЗА, LADA, Моторинвест, НЕФАЗ, ГАЗ, УРАЛ, Sollers, СИМАЗ, АМБЕРАВТО, Электромобили Мануфэкчуринг РУС, ЭВИА, НГА. Размер субсидии зависит от вида и категории транспорта:

  • 10%, но не более 500 000 рублей на колесные транспортные средства, прицепы и полуприцепы категории О4;
  • 10%, но не более 850 000 рублей на седельные тягачи категории N3;
  • 20%, но не более 2 000 000 рублей на туристические автобусы категории M3 класса III;
  • 35%, но не более 925 000 рублей на электромобили.

В программе участвует техника, произведенная не ранее 1 января 2025 года, исключение – электромобили, допустимая дата выпуска которых 1 декабря 2024 года и позже. Финансируемая в рамках программы техника должна быть отгружена не позднее 30 ноября 2025 года.

Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте или по телефону 8 (800) 550 06 06.

ООО «Интерлизинг».

www.ileasing.ru

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