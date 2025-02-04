На дорогах Ростовской области развернули 17 пунктов обогрева

В Ростовской области на участках федеральных и региональных автодорог сотрудники МЧС России по региону организовали 17 пунктов обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пункты обогрева организованы в девяти районах Ростовской области на наиболее проблемных участках дорог.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в условиях неблагоприятных погодных условий было объявлено о режиме повышенной готовности. Сегодня утром из-за поваленных деревьев не вышли автобусы №1, 17 и 22, также обильный снегопад привел к задержке шести электричек и 12 поездов дальнего следования.

Ева Китаева