Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На дорогах Ростовской области развернули 17 пунктов обогрева

В Ростовской области на участках федеральных и региональных автодорог сотрудники МЧС России по региону организовали 17 пунктов обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пункты обогрева организованы в девяти районах Ростовской области на наиболее проблемных участках дорог.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в условиях неблагоприятных погодных условий было объявлено о режиме повышенной готовности. Сегодня утром из-за поваленных деревьев не вышли автобусы №1, 17 и 22, также обильный снегопад привел к задержке шести электричек и 12 поездов дальнего следования.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...