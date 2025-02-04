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В Ейске закрыли банкетный зал «Триумф»

В Ейске прекратил работу нелегальный комплекс с гостиницей, рестораном и банкетным залом «Триумф». Местный житель возвел объекты на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Администрация Ейска выявила нарушение и обратилась в суд. Несмотря на вынесенное решение, владелец отказывался его исполнять. Судебные приставы неоднократно привлекали предпринимателя к административной ответственности.

Для прекращения незаконной деятельности объект опечатали и направили поставщикам требования об отключении воды, газа и электричества. После принятых мер собственник приступил к исполнению судебного решения.

Нурий Бзасежев

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