За месяц в Краснодаре сделали ямочный ремонт на 24 участках дорог

В январе на 24 участках дорог в Краснодаре выполнили ямочный ремонт. Как сообщает пресс-служба мэрии, в общей сложности починили 5,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на улицах Циолковского, Воронежская, Парковая, Филатова и Вишнякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин рассказал, что ежегодно зимой, после выпадения осадков и минусовых температур, учащаются работы по ямочному ремонту проезжей части. Для удобства горожан работы проводят на маршрутах движения общественного транспорта.

В феврале планируют отремонтировать еще 2,5 тыс. кв. м полотна. Работы проведут на 20 участках проезжей части дорог, в том числе на улицах Колхозная, Милютинская, Дорожная, Калинина и Беговая.

Татьяна Ручкина