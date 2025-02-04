Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
Утром, 4 февраля, на трассе «Азов-Староминская» в Ростовской области произошло ДТП с участием легковой машины и двух грузовых автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
По предварительным данным, водитель LADA Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Газель Next.
После этого грузовик IVECO с полуприцепом, следовавший за автомобилем Газель Next, допустил столкновение с ним.
В результате ДТП четыре пассажира LADA Priora получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.