Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Утром, 4 февраля, на трассе «Азов-Староминская» в Ростовской области произошло ДТП с участием легковой машины и двух грузовых автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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По предварительным данным, водитель LADA Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Газель Next.

После этого грузовик IVECO с полуприцепом, следовавший за автомобилем Газель Next, допустил столкновение с ним.

В результате ДТП четыре пассажира LADA Priora получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова