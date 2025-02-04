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В Ростовской области более 160 энергетиков восстанавливают поврежденные линии

Более 60 бригад филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» работают над восстановлением электроснабжения, которое было нарушено из-за непогоды, сообщили в пресс-службе компании. Здесь напомнили, что обрушившийся на Ростовскую область снегопад и ветер с порывами до 20 м/с стали причинами локальных перерывов подачи электричества в ряде населенных пунктов на юге и западе Дона.

Фото: Пресс-служба «Россети Юг»

Фото: Пресс-служба «Россети Юг»

«По состоянию на 11:00 4 февраля в восстановительных работах задействованы 62 бригады: 164 специалиста и 76 единиц спецтехники, – уточнили на предприятии. – Для обеспечения социально значимых объектов задействованы два резервных источника электроснабжения. Работы продолжатся до полного устранения последствий стихии».

Кстати, сообщать о нарушениях электроснабжения и повреждениях объектов можно круглосуточно, по телефону контакт-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Владимир Андреев

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