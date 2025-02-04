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«Краснодар-ЮМР» сыграет в Открытой лиге Санкт-Петербурга по пляжному футболу

Завтра, 5 февраля, пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» проведет свой первый матч в открытой лиге Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР», соперниками краснодарских «тигров» станет местный «Лекс».

Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Всего в соревнованиях примут участие восемь команд. Кроме краснодарского клуба соревноваться будут петербургские основная и молодежная команды — «Кристалл», «Лекс», «Пляж», московский ЦСКА, «Анапа» и «Саратов».

Футболисты краснодарского клуба уже проводят учебно-тренировочный сбор на базе центра пляжных видов спорта «Динамит» в Санкт-Петербурге. В нем участвуют вратари Вадим Пятничук, Денис Пархоменко, Никита Кулик и Иван Горохов, а также полевые игроки Сергей Рябинин, Ратмир Булатов, Михаил Самусевич, Александр Волков, Борис Стальмахов, Александр Крупа, Иван Тетерин, Тимур Джабаров и Нуритдин Мамадиев.

В матчах Открытой лиги Санкт-Петербурга в составе «Краснодара-ЮМР» планирует дебютировать чемпион мира по пляжному футболу Денис Пархоменко. Он заключил контракт с клубом в конце ноября 2024 года. Также намерены сыграть победитель клубного чемпионата мира, чемпион России Нуритдин Мамадиев и обладатель Кубка России Тимур Джабаров.

Татьяна Ручкина

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