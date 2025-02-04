В Крыму модернизируют систему водоснабжения за 836,6 млн рублей

В 2025 году в Крыму направят 836,6 млн руб. на улучшение систем водоснабжения и водоподготовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первую очередь планируют реконструировать канализационную насосную станцию №2 в Алуште, которая отвечает за водоотведение в городе.

Кроме того, будут капитально отремонтированы два аварийных участка Евпаторийского водовода, где в течение трех лет заменят более 12 км трубопровода. Мера позволит обеспечить стабильное водоснабжение для 120 тыс. жителей.

Также предусмотрены работы на водоводе «Евпатория — Новоозерное — Мирный». В долгосрочной перспективе в республике планируют заменить почти 4,9 тыс. км водопроводных и свыше 1 тыс. км канализационных сетей.

Анна Гречко