Для студентов юга России Сбер организовал показ фильма «Злой город»

В кинотеатрах Ростова-на-Дону, Краснодара и Симферополя прошел закрытый премьерный показ исторической драмы «Злой город». Об этом «Ъ» сообщает пресс-служба Сбербанка.



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В премьерном мероприятии Сбербанка приняли участие более 500 студентов, которые стали первыми зрителями исторической драмы о героической обороне Козельска в 1238 году.

Режиссер фильма Константин Буслов смог воссоздать одно из самых драматических сражений русской истории. Особое внимание создатели фильма уделили исторической достоверности, аутентичности костюмов и реквизита. Сконструированный с нуля город Козельск стал кинопространством для будущих проектов.

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«Мы стремимся создавать больше возможностей для молодежи знакомиться с лучшими примерами отечественного кинематографа», — подчеркнула HR-директор Юго-Западного отделения Сбербанка Мария Прохорова.

Премьера фильма вызвала большой интерес среди студентов, которые смогли обсудить свои впечатления от просмотра с кинокритиками.

Снежана Стодольская

ПАО Сбербанк