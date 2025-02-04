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В Йошкар-Оле следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в пожаре

Сотрудники СУ СК России по Республике Марий Эл проводят проверку по факту гибели мужчины в результате пожара, случившегося в коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, ночью 3 февраля в Йошкар-Оле в коммунальной квартире на улице Машиностроителей произошел пожар. Во время тушения возгорания было обнаружено тело хозяина комнаты. На место прибыли следователи.

Для выявления причины пожара была назначена пожарно-техническая экспертиза, а для установления причины гибели мужчины — судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Артём Дергунов

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