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Судебного пристава из Новочеркасска будут судить за взятку

Уголовное дело о коррупции возбудили в отношении заместителя старшего судебного пристава Новочеркасского городского отдела ГУ ФССП России по Ростовской области. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. руб. — сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эти средства госслужащему на банковскую карту перевел гражданин, у которого судебные приставы изъяли автомобиль. Фигурант в обход закона вернул взяткодателю транспортное средство, после чего его задержали оперативники.

По ч. 3 ст. 290 ему грозит до восьми лет колонии. Ранее уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Ей подозревают в привлечении ненужного кредита, при уплате которого региональная казна потеряла 1,9 млрд руб.

Дмитрий Ковалевский

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