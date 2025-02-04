В автобусах Казани 6 февраля протестируют новые способы выявления «зайцев»

Контролеры 6 февраля проведут проверки на всех автобусных маршрутах Казани, чтобы протестировать новые способы определения безбилетников. Об этом сообщает МУП «ПАТП № 2».

При выборочных проверках особое внимание уделят автобусам, в которых работает бескондукторная система оплаты, отметили в пресс-службе предприятия.

Там также напомнили, что оплачивать проезд необходимо сразу же при посадке в автобус, штраф за проезд без билета составляет 2,5 тыс. руб. Контролеры никогда не просят оплатить штраф на месте, они могут составить только акт. В противном случае пассажир может иметь дело с мошенниками.

Дарья Сайфиева