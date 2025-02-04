На Дону обнаружили 2,5 тысячи тонн небезопасной пшеницы

Управление Россельхознадзора по Ростовской области выявило недостоверное декларирование 2,5 тыс. т пшеницы, которая предназначена для продовольственных целей и хранилась на складе в Целинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Установлено, что в декларации о соответствии пшеницы (ЕАЭС) был указан неполный перечень показателей безопасности. В частности, в ней отсутствовали сведения о содержании действующих пестицидов.

Надзорное ведомство признало декларацию недействительной.

Анастасия Казуков