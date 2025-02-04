Военные проведут учебные стрельбы в порту Новороссийска 4 февраля

На новороссийской военно-морской базе запланировали учения в акватории морского порта 4 февраля. Мероприятия пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дежурные силы базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе тренировки состоятся боевые стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей Новороссийска призывают сохранять спокойствие и следить за официальными источниками.

Анна Гречко