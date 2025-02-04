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Военные проведут учебные стрельбы в порту Новороссийска 4 февраля

На новороссийской военно-морской базе запланировали учения в акватории морского порта 4 февраля. Мероприятия пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дежурные силы базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе тренировки состоятся боевые стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей Новороссийска призывают сохранять спокойствие и следить за официальными источниками.

Анна Гречко

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