Верховный суд не принял жалобы на решение о картельном сговоре в Оренбуржье

ООО «Заря» и ООО «ОренСтройМонтаж» отказано в передаче жалоб в судебную коллегию по экономическим спорам. Постановление вынес Верховный суд РФ. Об этом сообщает Оренбургское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Перед этим антимонопольная служба установила, что ООО «Заря» и ООО «ОренСтройМонтаж» вступили в картельный сговор при проведении торгов на выполнение общестроительных работ. Они касались, в числе прочего, ремонта автодорог, уличного освещения и благоустройства городской среды. Торги проводились на сумму более 310 млн руб.

Комиссия контрольного органа квалифицировала действия компаний как нарушение п. 2 ч. 1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Суды трех инстанций поддержали решение Оренбургского УФАС.

Однако ООО «Заря» и ООО «ОренСтройМонтаж» не согласились с решением кассационного суда и обжаловали его в ВС РФ. Верховный суд России не нашел оснований для пересмотра решений.

Георгий Портнов