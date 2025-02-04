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Верховный суд не принял жалобы на решение о картельном сговоре в Оренбуржье

ООО «Заря» и ООО «ОренСтройМонтаж» отказано в передаче жалоб в судебную коллегию по экономическим спорам. Постановление вынес Верховный суд РФ. Об этом сообщает Оренбургское УФАС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Перед этим антимонопольная служба установила, что ООО «Заря» и ООО «ОренСтройМонтаж» вступили в картельный сговор при проведении торгов на выполнение общестроительных работ. Они касались, в числе прочего, ремонта автодорог, уличного освещения и благоустройства городской среды. Торги проводились на сумму более 310 млн руб.

Комиссия контрольного органа квалифицировала действия компаний как нарушение п. 2 ч. 1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Суды трех инстанций поддержали решение Оренбургского УФАС.

Однако ООО «Заря» и ООО «ОренСтройМонтаж» не согласились с решением кассационного суда и обжаловали его в ВС РФ. Верховный суд России не нашел оснований для пересмотра решений.

Георгий Портнов

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