Депутата включили в сговор

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении депутата городской думы от «Единой России» (ЕР) Виталия Чачина, обвиняемого по п. «а», ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Екатеринбурга Виталий Чачин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат думы Екатеринбурга Виталий Чачин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018 году Виталий Чачин, будучи бенефициаром ООО «Сити Билдинг» предложил гендиректору ООО «ТСК» Сергею Заварухину заключить договоры, ограничивающие конкуренцию на рынке.

Следствие установило, что сообщники действовали по схеме «таран», согласно которой двое участников торгов резко роняют цену ниже начальной стоимости. По данным следствия, контракты заключались, на капитальный ремонт моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб., диагностирование целостности пожарных резервуаров в Свердловской за 319 тыс. руб., газификацию домов в селе Покровское за 94,8 млн руб., строительство газопровода в деревне Починок за 46 млн руб., на строительно-монтажные работы котельной в Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн руб. и на ремонт насосной станции в городе Донском за 18,4 млн руб.

По версии следствии, незаконный доход составил более 286,1 млн руб.

Во время заседания Виталий Чачин заявил, что обвинение ему непонятно. По его словам, в отношении Сергея Заварухина было вынесено постановление о непричастности к совершению преступления. «Дело в отношении меня возбуждали в разгар предвыборной кампании первые лица силовых структур области. С той части прибыли, которая была извлечена, больше половины было уплачено в качестве налога и зарплат»,— сказал депутат во время заседания.

Следующее судебное заседание назначено на 6 марта.

Мария Шараева