В Азовском районе без света из-за непогоды остались 30 тысяч человек

Обрывы линии электропередачи в Азовском районе оставили без света около 30 тыс. местных жителей. По информации главы муниципалитета Александра Палатного, причиной ЧС стал ночной снегопад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В аварийном порядке электричество отключили в 21 населенном пункте района. К устранению аварий привлекли шесть бригад энергетиков, в течение дня их количество увеличат.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Советском районе Ростова без отопления остались 47 многоквартирных домов из-за аварии на теплотрассе. В регионе минувшей ночью выпало рекордное количество осадков, а в Ростове рухнуло 41 дерево. Врио губернатора Юрий Слюсарь поставил на контроль устранение последствий снегопада и поручил главам муниципалитетов ежечасно докладывать ему о ситуации с электро- и теплоснабжением населения.

Дмитрий Ковалевский