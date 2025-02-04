Задержан подозреваемый в убийстве курянина в селе Русское Поречное

Следственный комитет России рассказал о ходе расследования уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Во время боевых действий в регионе армия России взяла в плен солдата 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Парафило. На допросе он сознался в убийстве мирного жителя в населенном пункте и рассказал, что командир роты с позывным «Антошка» отдал приказ открывать огонь по мирным жителям.

По версии следствия, военнослужащий незаконно пересек госграницу РФ в декабре 2024-го, а 20-го числа того же месяца убил мирного жителя. Он увидел на улице человека, «не представлявшего опасности», и, исполняя приказ «Антошки», выстрелил ему в спину. От полученных травм курянин скончался на месте.

По ходатайству следствия Ленинский райсуд Курска избрал Владимиру Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу.

В середине января главное военное следственное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирных жителей в Русском Поречном. Через неделю Ленинский райсуд Курска заключил под стражу солдата ВСУ Евгения Фабрисенко. В ходе его допроса следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 жителей села.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Анастасия Колпачева