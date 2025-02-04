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Юрий Слюсарь поставил на контроль устранение последствий снегопада в регионе

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил главам администраций городов и ответственным министерствам докладывать о ситуации по устранению последствий непогоды в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По словам Юрия Слюсаря, в Ростовской области выпала примерно треть от месячной нормы осадков. В настоящее время работы продолжаются. «Коммунальные службы и специальная техника работали ночью, но для ликвидации всех последствий снегопада нужно ещё время», — подчеркнул врио губернатора региона.

Господин Слюсарь призвал жителей региона быть внимательными и осторожными, так как мокрый снег налипает на проводах и деревьях, что представляет опасность пешеходам.

Анастасия Казуков

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