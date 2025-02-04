«Зимние пляжи» Сочи приняли полмиллиона туристов за три месяца

С начала ноября 2024 года во всех районах Сочи функционируют 33 оборудованных пляжа общей протяженностью 10 км. За три месяца работы морские зоны отдыха посетили около 500 тыс. человек, сообщает минкурортов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минкурортов Краснодарского края Фото: минкурортов Краснодарского края

Пляжи работают ежедневно с 9:00 до 17:00. На территории обеспечено постоянное присутствие охраны и предоставляются дополнительные услуги. До конца года береговую линию оснастят более чем 100 камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город».

К новогодним праздникам организаторы подготовили специальные развлекательные программы для гостей и жителей курорта.

Нурий Бзасежев