В Бугуруслане установили подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля
В отношении 23-летнего и 17-летнего жителей Бугуруслана возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.
Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ
По данным ведомства, фигуранты дела перелезли через забор частного домовладения и проникли в салон автомобиля «ВАЗ-21099». Ключи были оставлены в замке зажигания. Подозреваемые запустили двигатель и поехали в сторону д. Карповка Бугурусланского района. Автомобиль заглох и молодые люди подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления. После этого они «скрылись с места происшествия».
Во время допроса задержанные пояснили, что «в день совершения преступления они распивали спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у них возникло желание покататься на автомобиле».