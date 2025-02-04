В Бугуруслане установили подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля

В отношении 23-летнего и 17-летнего жителей Бугуруслана возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

По данным ведомства, фигуранты дела перелезли через забор частного домовладения и проникли в салон автомобиля «ВАЗ-21099». Ключи были оставлены в замке зажигания. Подозреваемые запустили двигатель и поехали в сторону д. Карповка Бугурусланского района. Автомобиль заглох и молодые люди подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления. После этого они «скрылись с места происшествия».

Во время допроса задержанные пояснили, что «в день совершения преступления они распивали спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у них возникло желание покататься на автомобиле».

Руфия Кутляева