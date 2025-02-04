Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Переплавка снега на новой установке в Уфе обойдется в 200 рублей за кубометр

Администрация Уфы установила тариф на переработку снега на новом снегоплавильном пункте в Советском районе. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев. Стоимость приема и переработки снега составит 200 руб. 18 коп., говорится в документе.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2023 года завершили строительство второго снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Объект обошелся городскому бюджету в 165,5 млн руб. Работы выполнило ООО «Компания "Потенциал"». В феврале прошлого года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о планах построить третью по счету снегоплавильную установку мощностью 1,2 тыс. куб. м в сутки. Объект стоимостью 134 млн руб. будет также расположен на улице Сагита Агиша. В апреле 2024 года был заключен контракт на строительство установки. Заказчиком выступило управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии.

Объект также возводил «Потенциал». В качестве субподрядчиков компания привлекла семь фирм, заключив с ними договоры на общую сумму 81,6 млн руб. В декабре прошлого года заказчик потребовал неустойку за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств на общую сумму 883 тыс. руб., которая была оплачена. В январе этого года стороны расторгли контракт, к этому моменту генподрядчик выполнил работы стоимостью 130,9 млн руб.

Наталья Балыкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...