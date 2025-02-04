Переплавка снега на новой установке в Уфе обойдется в 200 рублей за кубометр

Администрация Уфы установила тариф на переработку снега на новом снегоплавильном пункте в Советском районе. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев. Стоимость приема и переработки снега составит 200 руб. 18 коп., говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2023 года завершили строительство второго снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Объект обошелся городскому бюджету в 165,5 млн руб. Работы выполнило ООО «Компания "Потенциал"». В феврале прошлого года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о планах построить третью по счету снегоплавильную установку мощностью 1,2 тыс. куб. м в сутки. Объект стоимостью 134 млн руб. будет также расположен на улице Сагита Агиша. В апреле 2024 года был заключен контракт на строительство установки. Заказчиком выступило управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии.

Объект также возводил «Потенциал». В качестве субподрядчиков компания привлекла семь фирм, заключив с ними договоры на общую сумму 81,6 млн руб. В декабре прошлого года заказчик потребовал неустойку за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств на общую сумму 883 тыс. руб., которая была оплачена. В январе этого года стороны расторгли контракт, к этому моменту генподрядчик выполнил работы стоимостью 130,9 млн руб.

Наталья Балыкова