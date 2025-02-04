В поселке Васильево Зеленодольского района ночью 4 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме барачного типа. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольском районе во время пожара погиб человек

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан В Зеленодольском районе во время пожара погиб человек

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

Когда на место возгорания прибыли пожарные подразделения, горели две квартиры на первом и втором этажах, а также кровля здания.

«Прибывшие пожарные подразделения ГУ МЧС России по Татарстану с помощью дыхательных масок спасли трех человек, еще 4 жильца вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Всего в доме проживали 8 человек», — сказано в сообщении ведомства.

Горение на площади 200 кв. м было ликвидировано 44 специалистами и 13 единицами техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Городской прокуратурой Зеленодольска взят на контроль вопрос расселения жителей многоквартирного дома в маневренный жилой фонд.

Артём Дергунов