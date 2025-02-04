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Сбежавших из сальского реабилитационного центра подростков нашли в другом районе

Донские полицейские в течение суток нашли четверых пропавших подростков, содержавшихся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Сальского района. В МВД обратился директор учреждения — сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Двое мальчиков 14 и 15 лет и две девочки 13 и 17 лет не вернулись по окончании занятий в школе 3 февраля. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и опросили друзей беглецов и прохожих. Выяснив, что искать воспитанников следует в поселке Целина, полицейские выехали туда и обнаружили подростков прогуливающимися по парку.

Противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось, уехали в соседний район они самостоятельно. Беглецов вернули законному представителю.

Дмитрий Ковалевский

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