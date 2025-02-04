Красная Поляна вошла в топ дорогостоящих направлений для поездок в феврале

Красная Поляна заняла третье место в рейтинге самых дорогостоящих направлений для поездок в феврале. В среднем путешественники бронируют номера на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 8,8 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первое место занял Архыз. На всесезонном курорте туристы остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 11,9 тыс. руб.

Второе место получил Шерегеш. Любители горнолыжного отдыха предпочитают проводить на курорте в среднем четыре дня. Средняя стоимость ночи составляет 9,4 тыс. руб.

В топ самых дорогостоящих направлений для поездок в феврале попал поселок Краснодарского края. В Мезмае туристы бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,3 тыс. руб.

Мария Удовик