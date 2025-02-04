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Служба ОКН подала иск об изъятии здания бывшей фабрики в Переславле

В Ярославской области через арбитражный суд региона пытаются изъять здание фабрики у собственника. Данные содержатся в картотеке арбитражных дел.

Истцом выступает служба охраны объектов культурного наследия, а ответчиком — переславское АО «Новый мир». В иске служба требуют изъять историческое здание «Фабрика механической вышивки А.А. Гольмберга» площадью 9795 кв. м на улице Плещеевская в Переславле-Залесском.

Здание, построенное купцом Гольмбергом, требует срочного ремонта. В службе охраны объектов культурного наследия отметили деформацию фундамента и цоколя, намокание цоколя, трещины в штукатурке и шелушение краски. Несмотря на необходимость ремонта, собственник не обращался с заявлением о его проведении.

Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры, запретив владельцу какие-либо действия с зданием до дальнейшего решения. Предварительное рассмотрение иска назначено на 26 февраля.

Антон Голицын

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