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На строительство детского сада в Приволжском районе Казани выделили 350 млн рублей

На строительство детского сада на территории жилого комплекса «33 Военный городок» в Казани направили почти 350 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Детский сад будет рассчитан на 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Воспитанники будут распределены на 12 групп. Детский сад планируют построить на участке площадью 8,5 тыс. квадратных метров. Само здание планируют сделать двухэтажным, а его площадь составит 3,8 тыс. квадратных метров.

Планируется, что общая численность работающего персонала составит 43 человека, а численность работающего персонала в смену — 30 человек. Источником финансирования являются внебюджетные средства.

Государственным заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а техническим — ООО «УСК «Стандарт». Дата окончания подачи заявок установлена на 11 февраля 2025 года, а работы планируется выполнить не позднее чем до 1 декабря 2025 года.

Влас Северин

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