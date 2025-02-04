3 февраля на дорогах Казани в пяти ДТП пострадало шесть человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано пять ДТП, в которых пострадало шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Был совершен наезд на велосипедиста при выезде с прилегающей территории. Столкновение в результате несоблюдения дистанции. Еще одно столкновение при выезде на встречную полосу. Падение пассажира в общественном транспорте при резком торможении.

Всего за сутки поступило 191 сообщение о ДТП, из которых 29 — с материальным ущербом. Кроме этого, были задержаны 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще шестеро — без водительских прав. В отделение полиции был доставлен один человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов