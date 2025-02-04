В Оренбурге передано в суд дело о хищении у застройщика семи квартир
Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В преступлении обвиняется местный житель. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Следствие установило, что в ноябре 2023 года обвиняемый вступил со знакомым в сговор, чтобы обманом купить право собственности на семь жилых помещений в многоквартирных домах на улицах Автомобилистов и Юркина в Оренбурге. Для этого соучастники ввели в заблуждение сотрудников ООО «Зеленый Дом» и предъявили представителям компании фиктивные платежные поручения на сумму более 33 млн руб.
После этого сделки зарегистрировали в Росреестре. При этом квартиры продали третьим лицам.
Материалы уголовного дела в отношении предполагаемого соучастника выделены в отдельное производство. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.