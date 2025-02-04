В Таганроге коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Таганрога, вслед за ростовскими, перевели в режим повышенной готовности. Причиной послужило ухудшение погоды в регионе — написала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Особое внимание уделят расчистке дорог: улицы будут своевременно обрабатывать противогололедной пескосмесью и убирать с них снег. Светлана Камбурова призвала водителей соблюдать осторожность.

Непогоду — в частности, ливни и мокрый снег — МЧС прогнозирует на период с 3 по 7 февраля. В режиме повышенной готовности уже работают коммунальщики Ростова. Сегодня, 4 февраля, на улицы вышли более 700 дворников.

Дмитрий Ковалевский