В Новороссийске ночью прошла акция «Бескозырка»
В ночь на 4 февраля в Новороссийске прошла традиционная всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 82-й годовщине высадки десанта советских моряков-черноморцев на Малую Землю в 1943 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.
От Вечного огня на Площади Героев были зажжены факелы. Их доставили в Южную Озереевку, к месту высадки первого десанта, а также на Малую Землю, где высаживался отряд Героя Советского Союза, командира десантного отряда майора Цезаря Куникова.
Фотогалерея
Как в Новороссийске почтили память героев-малоземельцев
Представители городов-героев и городов воинской доблести организовали шествие от «Переднего края обороны» до Малой Земли. Участники возложили цветы к монументу Цезаря Куникова.