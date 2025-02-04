В Новороссийске ночью прошла акция «Бескозырка»

В ночь на 4 февраля в Новороссийске прошла традиционная всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 82-й годовщине высадки десанта советских моряков-черноморцев на Малую Землю в 1943 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

От Вечного огня на Площади Героев были зажжены факелы. Их доставили в Южную Озереевку, к месту высадки первого десанта, а также на Малую Землю, где высаживался отряд Героя Советского Союза, командира десантного отряда майора Цезаря Куникова.

Фотогалерея Как в Новороссийске почтили память героев-малоземельцев Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка» в 57-й раз состоялась в Новороссийске. Акция проводится с 3 на 4 февраля и посвящена высадке легендарного десанта куниковцев. В 1968 году ее инициатором стал новороссийский журналист Константин Подыма Фото: admnvrsk.ru В 23:00 на площади Героев собрались военнослужащие Новороссийского гарнизона, ветераны, активисты молодежных движений, депутаты, представители общественных объединений и администрации города Фото: admnvrsk.ru Традиционный ритуал зажжения факелов от огня Вечной Славы на площади Героев Фото: admnvrsk.ru Новороссийцы говорят, что в ночь с 3 на 4 февраля в городе всегда портится погода: идет дождь, понижается температура и поднимается норд-ост (северный ветер). Как в далеком 1943 году… Фото: admnvrsk.ru Два зажженных от огня Вечной Славы факела и матросские бескозырки на ритуальных венках поместили на машины БТР, одна из которых проследовала в Южную Озереевку, а другая — на Малую Землю Фото: admnvrsk.ru В районе памятника «Передний край обороны Малой Земли» участники шествия присоединились к машине БТР с факелом на борту Фото: admnvrsk.ru С горящими свечами в руках они пешком прошли путь до Малой Земли, возложив цветы к памятнику Цезарю Куникова Фото: admnvrsk.ru Жители города зажигали свечи в эту ночь Фото: admnvrsk.ru Историческая реконструкция, рассказавшая о высадке героического десанта Фото: admnvrsk.ru Историческая реконструкция, рассказавшая о подготовке и высадке героического десанта Фото: admnvrsk.ru С трибуны с приветственным словом к собравшимся обратились представители власти. В дневное время мемориал «Малая Земля» огорожен и закрыт для посетителей, проводится его реконструкция Фото: admnvrsk.ru Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы опустили венок с матросской бескозыркой на волны Черного моря Фото: admnvrsk.ru Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы опустили венок с матросской бескозыркой на волны Черного моря Фото: admnvrsk.ru Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы опустили венок с матросской бескозыркой на волны Черного моря Фото: admnvrsk.ru Следующая фотография 1 / 14 Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка» в 57-й раз состоялась в Новороссийске. Акция проводится с 3 на 4 февраля и посвящена высадке легендарного десанта куниковцев. В 1968 году ее инициатором стал новороссийский журналист Константин Подыма Фото: admnvrsk.ru В 23:00 на площади Героев собрались военнослужащие Новороссийского гарнизона, ветераны, активисты молодежных движений, депутаты, представители общественных объединений и администрации города Фото: admnvrsk.ru Традиционный ритуал зажжения факелов от огня Вечной Славы на площади Героев Фото: admnvrsk.ru Новороссийцы говорят, что в ночь с 3 на 4 февраля в городе всегда портится погода: идет дождь, понижается температура и поднимается норд-ост (северный ветер). Как в далеком 1943 году… Фото: admnvrsk.ru Два зажженных от огня Вечной Славы факела и матросские бескозырки на ритуальных венках поместили на машины БТР, одна из которых проследовала в Южную Озереевку, а другая — на Малую Землю Фото: admnvrsk.ru В районе памятника «Передний край обороны Малой Земли» участники шествия присоединились к машине БТР с факелом на борту Фото: admnvrsk.ru С горящими свечами в руках они пешком прошли путь до Малой Земли, возложив цветы к памятнику Цезарю Куникова Фото: admnvrsk.ru Жители города зажигали свечи в эту ночь Фото: admnvrsk.ru Историческая реконструкция, рассказавшая о высадке героического десанта Фото: admnvrsk.ru Историческая реконструкция, рассказавшая о подготовке и высадке героического десанта Фото: admnvrsk.ru С трибуны с приветственным словом к собравшимся обратились представители власти. В дневное время мемориал «Малая Земля» огорожен и закрыт для посетителей, проводится его реконструкция Фото: admnvrsk.ru Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы опустили венок с матросской бескозыркой на волны Черного моря Фото: admnvrsk.ru Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы опустили венок с матросской бескозыркой на волны Черного моря Фото: admnvrsk.ru Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы опустили венок с матросской бескозыркой на волны Черного моря Фото: admnvrsk.ru Смотреть

Представители городов-героев и городов воинской доблести организовали шествие от «Переднего края обороны» до Малой Земли. Участники возложили цветы к монументу Цезаря Куникова.

Нурий Бзасежев